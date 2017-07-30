Полиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмом

По разным данным, в городе Констанца на юге страны погибли от одного до двух человек

Полицейские у входа в ночной клуб в городе Констанца

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В полиции Германии заявляют, что стрельба, открытая неизвестным в ночном клубе города Констанца, не имеет отношения к терроризму.

"Мы не предполагаем, что речь идет об акте террористического насилия", - заявил представитель германской полиции в эфире телеканала N-TV .

Как сообщалось, по разным данным от одного до двух человек стали жертвами стрельбы в ночном клубе на юге Германии. От двух до трех человек получили ранения.

По не которым данным, нападавший ликвидирован. Его мотивы неизвестны.

Ранее некоторые европейские СМИ отмечали, что нападавший является 34-летним мужчиной.