В Венесуэле стартовали выборы в учредительное собрание

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Выборы в учредительное собрание стартовали в воскресенье в Венесуэле, сообщили латиноамериканские СМИ. По всей стране открылись почти 14 тыс. избирательных участков.

Граждане страны, имеющие право голоса, должны будут избрать 545 членов собрания, которые займутся разработкой изменений в конституцию страны. Право голоса в Венесуэле имеют порядка 19,4 млн человек. Безопасность выборов обеспечивают не менее 380 тыс. человек.

С 21 июля - за 10 дней до выборов, а не за три как прежде - в стране были усилены меры безопасности, на улицах размещены военнослужащие. С пятницы в стране запрещены какие-либо уличные манифестации и шествия. Нарушивших это предписание могут ждать от 5 до 10 лет тюремного заключения.

Выборам предшествовали четыре месяца волнений и беспорядков, сопровождавших выступления оппозиции, которая призывает бойкотировать голосование. За это время погибли более ста человек.

Кроме того, протестующие в Венесуэле требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента и начала процесса восстановления экономики страны. Также президента страны Николаса Мадуро обвиняют в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.