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Вице-президент США Майк Пенс в понедельник приедет в Тбилиси

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс прибудет в Тбилиси в понедельник. Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, официальная церемония встречи вице-президента США состоится в тбилисском международном аэропорту вечером - в 19:00 по тбилисскому времени.

По данным пресс-службы, в этот же день состоится официальный ужин с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Официальная встреча премьер-министра Грузии и вице-президента США, как отмечают в пресс-службе, состоится утром 1 августа в 10:15, после чего будут сделаны совместные заявления для СМИ.

По данным пресс-службы, во вторник также запланирована встреча Пенса с военнослужащими, принимающими участие в проходящих в окрестностях Тбилиси на территории Вазианского военного полигона совместных с США учениях "Достойный партнер 2017".

Ранее в воскресенье посол США в Грузии Ян Келли заявил журналистам, что "у вице-президента США будет сильное послание, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии".

Между тем, МВД Грузии проинформировало граждан в воскресенье о введении в связи с прибытием вице-президента США ряда ограничений для движения автотранспорта на центральных улицах Тбилиси, включая проспект Руставели.

Теги: Майк Пенс, США, Грузия
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