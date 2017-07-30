Нацполиция Украины заявила о активизации торговли людьми в стране

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Украинская полиция за первое полугодие 2017 года выявила почти 150 преступлений, связанных с фактами торговли людьми, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, больше всего среди пострадавших в сфере торговли людьми - женщин (119). Также потерпевшими от действий злоумышленников стали 37 мужчин и 12 детей, при этом полицией была оказана помощь 156 пострадавшим.

"В общем полицейскими выявлено 144 уголовных правонарушения (против 60 в 2016 году), предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установили 69 злоумышленников, причастных к фактам торговли людьми", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом специалисты Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины отмечают, что в настоящее время приобретают все большее распространение формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией.

В частности, речь идет о так называемой "трудовой" эксплуатации. Жертвами такого вида преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан.