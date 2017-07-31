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Премьер Японии рассказал о своей беседе с Трампом про КНДР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласен, что в отношении Северной Кореи необходимы дальнейшие действия, заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он сообщил об этом журналистам по итогам телефонной беседы с американским президентом, состоявшейся накануне. Как сообщают СМИ, глава японского кабинета отметил, что удовлетворен заверениями Трампа в том, что США будут продолжать выполнять свои обязательства, касающиеся безопасности Японии.

Абэ также заявил, что Россия и Китай вместе со всем мировым сообществом должны активизировать давление на Пхеньян. "Мировое сообщество, в первую очередь Китай и Россия, должны понять серьезность ситуации и усилить давление", - сказал премьер.

Беседа касалась осуществленного КНДР в субботу пуска баллистической ракеты, которую Пхеньян назвал межконтинентальной, способной достичь территории Соединенных Штатов.

Вместе с тем, заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коици Хагиуда сообщил журналистам, что в ходе беседы С.Абэ и Трампа не обсуждались меры против Северной Кореи военного характера, или какой-то "красной черты", которую может перешагнуть КНДР.

Теги: США, Япония, Синдзо Абэ, КНДР
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