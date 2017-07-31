За сутки на Дальнем Востоке выгорело больше 11 тысяч га леса

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Лесные службы в минувшие сутки тушили порядка 35 возникших в лесах Дальнего Востока пожаров, сообщает в понедельник пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Всего за сутки огнем было пройдено 11,5 тыс. га, почти вся площадь пожаров пришлась на Якутию. Возгорания также были зарегистрированы на Сахалине и на Чукотке, говорится в сообщении.

К борьбе с огнем за сутки привлекалось 557 человек, было задействовано 84 единицы техники и пять воздушных судов. По данным на утро понедельника, был потушен один пожар, полыхает еще 34 очага в тех же регионах.

По данным департамента лесного хозяйства по ДФО, с начала пожароопасного сезона 2017 года на Дальнем Востоке возникло 1648 лесных пожаров на площади 1 млн 318 тыс. га. Основная часть пройденной огнем площади приходится на Якутию - 820,8 тыс. га, Амурскую область - 196,7 тыс. га и Хабаровский край - 174,1 тыс. га.