Что случилось этой ночью: понедельник, 31 июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во Владивостоке завели уголовное дело о халатности после того, как при пожаре в тюремной больнице погибло четверо заключенных. Прокуратура еще в июне нашла в медицинском учреждении нарушения противопожарной безопасности и потребовала их устранить. Следователи также выясняют, почему не была проведена эвакуация заключенных. Как выяснилось, они не могли передвигаться самостоятельно из-за плохого самочувствия и задохнулись угарным газом.

- МИД России пообещал Польше асимметричный ответ на принятие закона о декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам. Речь идет о персональных санкциях против польских политиков, а также экономических мерах воздействия.

- США назвали неоправданным решение о Москвы о сокращении штата американских дипломатов и готовят ответные меры.

- В ходе беспорядков в Венесуэле за выходные погибло до 16 человек. Оппозиция призывает своих сторонников возобновить протесты в понедельник.