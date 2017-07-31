Пенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на Украине

Тем не менее, по его словам, американский президент "очень скоро" подпишет пакет новых ограничительных мер в отношении РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп "очень скоро" подпишет одобренный Конгрессом законопроект о санкциях в отношении России, КНДР и Ирана, но надеется, что Москва все же изменит свою политику, сообщил телеканалу Fox News вице-президент США, находясь с визитом в Эстонии.

Пенс отметил, что они с Трампом "по-прежнему очень надеются увидеть другое поведение со стороны российского правительства в отношении Украины, поддержки режимов-изгоев в Иране и Северной Корее". Нынешнее поведение российских властей он назвал недопустимой "дестабилизирующей активностью".

Вице-президент уточнил, что в Белом доме все еще верят в возможность изменения отношений между Москвой и Вашингтоном "к лучшему ради интересов обоих государств и интересов мира".

В пятницу, 28 июля, Сенат США одобрил новые санкции против России. В связи с этим МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек - именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

В заявлении также сказано, что российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.