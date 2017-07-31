В СБУ заявили о 137 находящихся в заложниках в ДНР и ЛНР украинцах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество насильно удерживаемых на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей украинцев возросло за последние дни. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. К сожалению, эта цифра за последние дни выросла благодаря тому, что со стороны ОРДЛО террористы, которые задерживают наших сограждан, удерживают их незаконно, обвиняют обычных гражданских лиц в преступлениях, которые они не совершали. Более того, эта цифра возросла из-за того, что задерживаются люди, которые не имели при себе оружия, они не находились на линии соприкосновения, они просто перемещались и являются гражданскими лицами", - сказал Тандит в эфире телеканала "112.Украина" в понедельник.

Советник главы СБУ утверждают, что задерживаются люди, которые пересекают линию разграничения.