Катар обвинил Саудовскую Аравию в игнорировании мер безопасности паломников

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Катара обвинили Саудовскую Аравию в том, что королевство подвергает опасности паломников, которые отправятся в этом году в хадж (паломничество - ИФ) в Мекку, сообщают в понедельник западные СМИ.

Ранее агентство гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что паломники из Катара смогут прибыть в королевство на хадж только через два аэропорта: - в Джидде и в Медине.

Катарское министерство по делам ислама заявило, что "саудовская сторона отказалась выходить на контакт для обсуждения безопасности паломников и условий для совершения хаджа".

Хадж в этом году приходится на период с 30 августа по 4 сентября.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.