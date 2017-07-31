Додон во время отпуска поднимется на Афон и встретится с Рогозиным в Иране

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон ушел в краткосрочный отпуск. В понедельник он написал в своем фейсбуке, что его не будет в стране в ближайшие десять дней.

"С 1 по 4 августа буду находитьс на Святой горе Афон, а с 5 по 8 августа буду находиться с визитом в Иране, чтобы участвовать в церемонии инаугурации переизбранного президента Хасана Рухани. В Тегеране состоятся двусторонние встречи с официальными лицами из разных стран мира", - отметил Додон.

Президент Молдовы вылетел в воскресенье из Кишинева в Салоники, откуда поедет на гору Афон. Он ничего не сообщил о встречах с руководством Греции, о которых говорил месяц назад.

Додон подтвердил, что в Тегеране встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, визит которого в Кишинев на прошлой неделе был сорван.

Встреча в Молдавии не состоялась, так как Румыния не дала разрешение на полет самолета с российским вице-премьером через свое воздушное пространство. Румыния мотивировала это тем, что Рогозин находится в санкционном списке. В то же время ранее Рогозин прилетал в Молдавию через Румынию.