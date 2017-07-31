Адвокаты Януковича заподозрили Киев в уничтожении документов от февраля 2014 года

Экс-президент Украины не смог получить копию соглашения, которое было подписано между властью и оппозицией и засвидетельствовано главами представителями МИД Германии, Франции и Польши

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Адвокатам экс-президента Виктора Януковича не смогли предоставить в администрации президента Украины (АПУ) копию соглашения об урегулировании политического кризиса в стране от 21 февраля 2014 года, сообщили в адвокатском объединении Aver Lex.

В 2017 году адвокат Игорь Федоренко направлял в администрацию президента Украины запросы с просьбой предоставить заверенную копию соглашения, которое было подписано в феврале 2014 года Януковичем, представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, а также министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, руководителем департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эриком Фурнье и министром иностранных Польши Радославом Сикорским, и сообщить, кто еще принимал участие во встречах 20-21 февраля 2014 года в администрации Януковича и в подготовке данного документа.

7 июля 2017 года адвокат получил ответ за подписью руководителя аппарата администрации президента Украины Алексея Днипрова, в котором указано, что на встрече Януковича с министрами иностранных дел Германии, Франции и Польши 20 февраля 2014 года присутствовали Леонид Кожара (тогдашний министр иностранных дел Украины), Андрей Гончарук (экс-руководитель Главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Украины), Франк-Вальтер Штайнмайер, Радослав Сикорский, Лоран Фабиус (экс-глава МИД Франции), Ян Томбински (экс-глава представительства ЕС на Украине), Игорь Брусило и Людмила Щербанюк.

"Другая запрашиваемая вами информация в администрации президента Украины отсутствует", - отмечается в ответе.

"После многочисленных отписок из АПУ, которые свидетельствовали об очевидном нежелании предоставлять этот документ, мы, наконец, получили ответ, что такого документа в администрации президента нет. Это соглашение - одно из важнейших доказательств во всех делах Виктора Януковича и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались и доказательства расстрелов людей на Майдане", - заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, комментируя полученную информацию.

В администрации президента Украины эту информацию журналистам пока не комментируют.