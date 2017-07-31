В Amnesty International сочли закон об анонимайзерах в РФ ударом по свободе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Подписанный президентом России закон о запрете анонимайзеров и виртуальных частных сетей (VPN) является серьезным ударом по свободе Интернета в России, заявили в Amnesty International.

"Технологии, которые помогают интернет-пользователям уклоняться от цензуры и защищать их конфиденциальность, приобрели важнейшее значение для свободы выражения в интернете. Сейчас власти наделили себя полномочиями запрещать использование VPN и других технологий, которые помогают людям свободно получать доступ к информации в сети", - сказал заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, слова которого приводят в пресс-службе организации.

Он отметил, что запрет VPN и анонимайзеров является очередной атакой на онлайн-свободы в стране. "Они уже блокируют критически настроенные сайты и на основании туманно написанных антиэкстремистских законов подвергают преследованию пользователей социальных сетей исключительно за публикации в интернете. Запрет VPN - лишь ещё один шаг в этой позорной кампании", - заявил Кривошеев.

"Чтобы понять, как будет работать запрет, достаточно взглянуть на Китай, где Apple только что принял решение удалить основные приложения VPN из локальной версии своего App Store. Таким образом, компания помогает китайскому правительству установить цензуру в интернете и ставит под угрозу права бесчисленных пользователей сети", - сказал Кривошеев.

Президент России 30 июля подписал закон, который запрещает использование технологий для обхода запрета на доступ к онлайн-контенту, в том числе, такие технологии, как VPN и анонимайзеры.

Согласно закону полномочия Роскомнадзора расширяются: после вступления новых правил в силу в ноябре 2017 года ведомство сможет ограничить доступ к сервисам, представляющим услуги по анонимизации присутствия в интернете. Законом также создаётся официальный реестр онлайн-ресурсов, доступ к которым ограничен в России.