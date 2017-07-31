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Постпред РФ при НАТО не слышал о планах понизить уровень представительства при альянсе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Постпред России при НАТО Александр Грушко не знает о возможном понижении уровня представительства России в диалоге с Североатлантическим альянсом.

"Мне ничего об этом неизвестно, поэтому я не буду это комментировать", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что отзыв и назначение послов - это прерогатива президента России.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД сообщила, что Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного. Как отмечает издание, это может произойти после того, как действующий постпред РФ при НАТО Александр Грушко покинет свой пост. Такие меры связаны с тем, что альянс, по данным источников газеты, не настроен на конструктивный диалог.

Теги: НАТО, РФ, Александр Грушко
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