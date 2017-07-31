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Британский суд приговорил поставщика оружия ирландским террористам к 18 годам тюрьмы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Высокий суд Великобритании приговорил бывшего морского пехотинца Сиарана Максвелла к 18 годам тюрьмы за передачу оружия для совершения терактов ирландскими радикалами, пишет в понедельник The Daily Telegraph.

По данным следствия, в марте 2016 года в парке Карнфаннок Кантри в Северной Ирландии были обнаружены две бочки, спрятанные в земле. Внутри находились химические вещества и материалы, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала британца Максвелла, который признал себя виновным и рассказал о других хранилищах оружия.

В 43 тайниках в Северной Ирландии и Англии были обнаружены военные боеприпасы, украденное со складов морского флота оружие, самодельные бомбы и информация о более чем 300 потенциальных правительственных и военных целях.

Суд признал Максвелла виновным в подготовке террористических актов в период с января 2011 года по 2016 год, а также мошенничестве и хранении марихуаны.

Теги: Великобритания, Ирландия
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