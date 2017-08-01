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В США усомнились в опасности со стороны КНДР

Северная Корея пока не решила технические проблемы с МБР, утверждают американские военные

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - К настоящему моменту Северная Корея пока не может доставлять ядерные боеголовки до намеченных целей с помощью межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в связи нерешенностью проблемы с повторным входом в плотные слои атмосферы, считает эксперт Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман.

К такому выводу он пришел на основе анализа данных о полете последней баллистической ракеты КНДР, запущенной в минувшую субботу. По его мнению, при возвращении в плотные слои атмосферы боеголовка ракеты "скорее всего, развалилась на части".

Эксперт, тем не менее, считает: в связи с тем, что разработки МБР в Северной Корее идут быстрыми темпами, она сможет решить эту техническую проблему уже в следующем году.

Ранее к аналогичному выводу пришли в разведывательном управлении Пентагона, о чем сообщали американские СМИ.

В связи с этим М.Эллеман завил журналистам: "Я склонен верить последним оценкам о том, что где-то в конце текущего или, скажем, в следующем году, они (КНДР - ИФ) будут располагать системой, которую я бы назвал достаточно надежной".

В минувшую субботу КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, которую в Пхеньяне и Вашингтоне назвали межконтинентальной. КНДР декларировала, что теперь она располагает возможностями достигать западного побережья Соединенных Штатов.

Теги: США, КНДР
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