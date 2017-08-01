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Что случилось этой ночью: вторник, 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские власти ввели экономические санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон пока не стал вводить ограничительные меры против венесуэльского нефтяного сектора, но оставил за собой право расширить меры экономического ограничения и на него.

- Газета The Wall Street Journal узнала о плане Пентагона и Госдепа США по поставкам оборонительного вооружения Украине. Речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.

- Американские эксперты, проанализировав учебный пуск северокорейской баллистической ракеты, пришли к выводу, что в данный момент речи об угрозе США со стороны КНДР не идет — ракета развалилась. Однако разработки МБР в Северной Корее идут быстрыми темпами, Пхеньян сможет решить эту техническую проблему уже в следующем году.

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