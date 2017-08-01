WP узнала о диктовке Трампом заявления своего сына по поводу встречи с Весельницкой

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп лично надиктовал текст заявления своего старшего сына касательно его встречи летом 2016 года с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, как предполагалось, могла пообещать компромат на главную соперницу его отца в предвыборной гонке - Хиллари Клинтон, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, изначально советники президента рекомендовали выпустить правдивое заявление, чтобы в дальнейшем не могло возникнуть проблем, если общественности станут известны новые обстоятельства встречи. Сначала Трамп-старший согласился на это, но потом резко передумал и 8 июля надиктовал текст заявления в самолете, летевшем из Германии с саммита G20, причем его сына на борту не было. В заявлении говорилось, что на встрече Дональда Трампа-младшего и Весельницкой обсуждалась только тема усыновления российских детей американцами, а не предвыборная кампания или информация о Клинтон.

Сам президент США также заявил, что не знал о встрече сына с российским адвокатом. Заявление Трампа-младшего, состоящее из четырех предложений, было передано газете The New York Times для публикации 9 июля.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Трамп-младший в преддверии президентских выборов в США встречался с Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о Клинтон. Эти данные вызвали возмущение у оппонентов президента США, полагающих, что встреча может свидетельствовать о сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией.

После этого в Кремле заявили, что с Весельницкой не знакомы, а она сама сказала, что у нее никогда не было сведений, дискредитирующих Клинтон.