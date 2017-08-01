Филиппинская армия установила контроль над большей частью города Марави

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Филиппинская армия освободила большую часть города Марави от боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает во вторник газета The Philippine Star.

По ее информации, под контролем боевиков остались только две деревни вблизи города. Отмечается, что солдаты филиппинской армии установили контроль над мостом, ведущим к ключевым позициям боевиков.

Бои за город Марави - административный центр провинции Южный Ланао - начались в мае 2017 года. Военные задействовали в операции боевые самолеты, вертолеты и тяжелую бронетехнику.

Жертвами боев стали несколько сотен человек.