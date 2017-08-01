На севере Франции полиция обнаружила тела двух выходцев из России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции обнаружили тела двух выходцев из России в городе Дуэ на севере Франции, сообщает газетa La Voix du Nord.

По информации издания, тела мужчины и женщины примерно 50 лет были найдены накануне в их квартире, расположенной на втором этаже многоэтажного дома. Отмечается, что обнаруженные тела находились на стадии разложения.

По данным правоохранительных органов, смерть наступила еще около 10 дней назад.

Издание отмечает, что пара прожила во Франции около 15 лет. К ее поискам сотрудники полиции приступили после того, как к ним обратились друзья пары, которые сообщили, что давно не получали никакой информации от них.

Причины смерти должна установить процедура вскрытия.

Следователи рассматривают версию самоубийства как основную.