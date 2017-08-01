Пропавшего в Омской области пятилетнего ребенка нашли спящим в летнем душе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пятилетний мальчик, родители которого обратились в полицию Одесского района Омской области с заявлением о пропаже сына накануне вечером, найден живым. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Сегодня около 10:00 часов бабушка мальчика обнаружила его спящим в летнем душе, находящемся на территории ее домовладения. Каких-либо противоправных действий в отношении мальчика не совершено", - говорится в сообщении.

В поисках ребенка приняло участие около 50 сотрудников полиции и неравнодушных местных жителей.

Ранее сообщалось, что 31 июля вечером родители обратились в полицию, когда не обнаружили своего сына во дворе, куда он ушел играть. Поиски продолжались всю ночь и утро вторника.