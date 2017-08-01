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Среди засланных в Европу террористов ИГ оказался один бельгиец

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бельгиец фигурирует в списке предполагаемых 173 террористов, которых запрещенная в РФ организация "Исламское государство" направила в Европу.

Этому человеку 24 года, он взял себе кличку Абу Омар аль-Бельгики, сообщила во вторник газета La Dernière Heure.

У него также есть подданство Марокко, и до недавнего времени он находился в иракском Мосуле. Его фотографии никогда не публиковались, но, по данным редакции, он хорошо известен бельгийской разведке.

Издание ссылается на распространенный Интерполом для спецслужб своих государств-членов список из 173 лиц. Речь идет о боевиках ИГ, засланных в Европу для совершения терактов-самоубийств.

В этом списке много иракцев, в том числе несовершеннолетних, уточняет СМИ.

Теги: Бельгия, ИГ
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