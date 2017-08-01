МВД Молдавии взяло под защиту экс-президента Приднестровья Шевчука и его семью

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - МВД Молдавии взяло под охрану бывшего лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгения Шевчука и членов его семьи из-за угроз. Об этом заявил врио руководителя прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (ПБОП) Николай Китороагэ.

"17 июля 2017 года ПБОП завела уголовное дело по факту подготовки к убийству и похищению господина Шевчука и членов его семьи. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление Шевчука. Хотелось бы уточнить, что опасность, о которой он оповестил, является абсолютно реальной. Вследствие чего, он и члены его семьи находятся под защитой. Мы обязаны обеспечить здоровье и безопасность людей, находящихся на территории Молдавии", - сказал Китороагэ в интервью молдавскому порталу Deschide.md.

На вопрос о возбуждении уголовного дела против Шевчука по обвинению в сепаратизме и измене родине, как того требуют некоторые организации Молдавии, прокурор ответил, что официального заявления не поступало. "В этом отношении тоже ведется работа. Шевчук не является гражданином Молдавии. В базе данных он не значится как гражданин, или, иначе говоря, он никогда не оформлял себе никаких молдавских документов удостоверяющих его личность. У нас он назвался гражданином РФ", - отметил Китороагэ.

В конце июня Верховный совет Приднестровья принял решение о лишении неприкосновенности Шевчука и разрешил проведение процессуальных действий и привлечения бывшего президента к уголовной ответственности. В тот же день Шевчук покинул Приднестровье, уехав в Кишинев. Позже в фейсбуке он объяснил этот поступок тем, что на него якобы готовилось покушение.

Сразу после отъезда Шевчука из Приднестровья местная прокуратура возбудила пять уголовных дел, были проведены обыски в его квартирах, в доме родителей и родственников.

1 августа один из лидеров оппозиционной партии "Платформа DA" Василий Нэстасе написал в фейсбуке, что Шевчук покинул территорию Молдавии через Румынию. Политик утверждает, что Шевчук уехал в Румынию в ночь на 29 июля. "Супруга бывшего сепаратистского лидера (бывший министр иностранных дел Приднестровья Нина Штански - ИФ) улетела тремя днями раньше в Италию", - сообщил Нэстасе.

По его словам, Шевчук поедет на гору Афон, где встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном.