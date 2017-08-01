Археологи нашли древнюю статую в руинах Ангкора в Камбодже

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Археологи в комплексе храмов Ангкор в Камбодже обнаружили древнюю статую, которая, вероятно, обозначала вход в больницу конца XII-начала XIII веков, сообщил во вторник представитель местного агентства, занимающегося управлением комплексом.
Статуя высотой в два метра была обнаружена в ходе раскопок в субботу.
Ученые считают обнаружение статуи самым значительным открытием в комплексе Ангкор с 2011 года, когда археологи обнаружили две масштабные резные работы с изображениями Будды.
Ancient statue unearthed at Cambodia's Angkor temple complex https://t.co/jG3fub4RCL— The Guardian (@guardian) 1 августа 2017 г.