Археологи нашли древнюю статую в руинах Ангкора в Камбодже

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Археологи в комплексе храмов Ангкор в Камбодже обнаружили древнюю статую, которая, вероятно, обозначала вход в больницу конца XII-начала XIII веков, сообщил во вторник представитель местного агентства, занимающегося управлением комплексом.

Статуя высотой в два метра была обнаружена в ходе раскопок в субботу.

Ученые считают обнаружение статуи самым значительным открытием в комплексе Ангкор с 2011 года, когда археологи обнаружили две масштабные резные работы с изображениями Будды.