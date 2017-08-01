Украина увеличит финансирование оборонного сектора

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в государственный бюджет на 2017 год, которые обеспечат финансирование нескольких направлений в секторе обороны и безопасности страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, предусмотрено выделение 2,66 млрд грн (около $100 млн).

"Наши Вооруженные силы, которые сейчас пользуются наибольшим уровнем доверия, требуют надлежащего уровня финансирования. И мы это делаем как из общего фонда бюджета, так и в первую очередь за счет спецфонда, конфиската, который поступил благодаря усилиям Генпрокуратуры в бюджет... Мы рассмотрели этот вопрос на заседании СНБО, и могу сказать, что в основном это направляется на несколько важнейших направлений (в обороне и безопасности - ИФ)", - сказал президент во время подписания соответствующего закона.

По словам Порошенко, значительная часть средств будет направлена на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

Второе направление финансирования - постановки в армию нескольких типов вооружения, в частности танков "Оплот". Кроме того, речь идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

На должном уровне будет оставаться и финансирование производства ракет, подчеркнул Порошенко. "Мы готовы к производству новых украинских ракет, которые успешно прошли испытания", - сказал он.

Президент Украины отметил, что в ближайшее время будет завершена комплектация контрактной армии, будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что этот закон позволит "начать решать стратегическую задачу по обеспечению боеприпасов". "Мы должны быть независимыми от закупки боеприпасов и поставок из других стран мира. Это решение является очень важным. Закупка танков "Оплот" и производство ракет позволяет нам добавлять силы нашему военно-промышленному комплексу", - сказал он.

По его словам, обороноспособность также будет укрепляться за счет модернизации средств противовоздушной обороны, на которую будет направлено 200 млн грн.

Как сообщалось, Верховная Рада увеличила доходную часть госбюджета Украины 2017 года примерно на 39,7 млрд грн - до 771 млрд грн, расходную - на 40,7 млрд грн, до 841,1 млрд грн. Это предусматривает, среди прочего, выделение 2,66 млрд грн на оборону и безопасность.