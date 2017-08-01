Число жертв стрельбы на похоронах в Армении возросло до четырех

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Один из раненных в результате нападения на участников траурной церемонии в Арагацотнской области Армении скончался в больнице в Ереване. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.

Ранее в пресс-службе полиции Армении агентству сообщили, что во вторник неизвестный ворвался в зал проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам и расстрелял участников похорон.

В результате нападения три человека погибли и пятеро ранены. Стрелявшему, вооруженному охотничьим карабином "Сайга", удалось скрыться.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве.

Сотрудники правоохранительных органов Армении проводят мероприятия по установлению личности напавшего.

Проводится расследование.