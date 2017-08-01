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Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу

Для этого построят туннель протяженностью 12 км

Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу
Великая Китайская стена
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Китай строит туннель протяженностью 12 км под Великой Китайской стеной, чтобы проложить высокоскоростную железную дорогу между Пекином и городом Чжанцзякоу на севере страны к Зимним Олимпийским играм 2022 года.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", проект установит новый мировой рекорд глубины залегания (до 432 метров) и станет самым длинным железнодорожным туннелем в Азии.

Поезда смогут развивать скорость до 350 км/ч на этом участке. Строительство туннеля позволит сократить время в пути между Пекином и Чжанцзякоу с более чем трех часов до часа.

С начала февраля текущего года на строительной площадке выполнено уже 4,5 тыс. взрывов в рамках подготовительных работ. Инженеры утверждают, что Великая Китайская стена не пострадала, более того, взрывы на ней даже не чувствовались.

Прямо под стеной, на глубине 102 метра будет построена подземная станция с роскошной отделкой, сообщает агентство "Синьхуа". 24-я по счету Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

Теги: Китай
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