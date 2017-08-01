Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеВ РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуМоскваУтверждена программа реновации жилья в Москве
В мире

Премьер-министром Пакистана назначен Шахид Аббаси

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Шахид Хакан Аббаси большинством голосов избран новым главой правительства этой страны, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на спикера пакистанского парламента Сардара Айаза Садика.

Национальное собрание Пакистана поддержало его кандидатуру большинством голосов (221).

Ранее Аббаси занимал пост министра нефти и природных ресурсов.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф покинул пост главы правительства после того, как Верховный суд принял решение отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции.

Теги: Пакистан, Шахид Аббаси
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогуПод Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу
Для этого построят туннель протяженностью 12 кмПодробнее
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против РоссииПенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России
По словам вице-президента США, Вашингтон хотел бы отменить ограничения, но ждет выполнения Москвой взятых на себя обязательствПодробнее
Китай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДРКитай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДР
Проект новой резолюции СБ ООН находится в процессе обсужденияПодробнее
США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса МадуроСША ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Вашингтон оставляет за собой на будущее возможность вводить санкции против нефтяного сектораПодробнее
В посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссииВ посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссии
Американская сторона не исключает, что сокращение штата негативно скажется на оперативности консульской деятельностиПодробнее
Адвокаты Януковича заподозрили Киев в уничтожении документов от февраля 2014 годаАдвокаты Януковича заподозрили Киев в уничтожении документов от февраля 2014 года
Экс-президент Украины не смог получить копию соглашения, которое было подписано между властью и оппозицией и засвидетельствовано главами представителями МИД Германии, Франции и ПольшиПодробнее
Команда Трампа занялась разработкой санкций против КитаяКоманда Трампа занялась разработкой санкций против Китая
По информации издания Politico, Белый дом, недовольный ситуацией вокруг КНДР, готовит ограничения в сфере торговлиПодробнее
Пенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на УкраинеПенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на Украине
Тем не менее, по его словам, американский президент "очень скоро" подпишет пакет новых ограничительных мер в отношении РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеВ РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РоссииМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаВ РоссииВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых

Саакашвили пообещал вернуться на Украину

Пять человек погибли в результате столкновения "Соболя" с "КАМАЗом" в Забайкалье

В посольстве США опровергли сообщения об увеличении отказов в визах из-за мер МИД РФ

Молодой лось прогулялся в парке Петербурга

Поставки электроэнергии в КНР приостановлены из-за аварии на Дальнем Востоке

После перестрелки в Мособлсуде три человека получили огнестрельные ранения

Реновация потребует 30 изменений в законодательство Москвы

В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда

В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из МособлсудаПо данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмы Подробнее

Иран назвал успешным запуск ракеты-носителя "Симорг"

Сын Патрушева купил акции "Газпрома" на 22 млн рублей

Госдеп США в заявлении о своей миссии исключил продвижение демократии в мире

Премьер-министром Пакистана назначен Шахид Аббаси

В МВД подтвердили ликвидацию троих напавших на конвой в Мособлсуде

Два человека госпитализированы после нападения на конвоиров в Мособлсуде

Рубль усилил падение к доллару и евро из-за перешедшей к снижению нефти

Преображенскую церковь в Кижах полностью отреставрируют к 2020 году

На Дальнем Востоке нарушено электроснабжение

Проблема затронула потребителей в Амурской области, ЕАО, Хабаровском крае и Приморье Подробнее

Верховный суд подтвердил приговор имаму московской мечети

Трое участников нападения на приставов в Мособлсуде убиты

Главному палестинскому переговорщику сделают в Израиле операцию по пересадке легких

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи