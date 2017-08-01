Премьер-министром Пакистана назначен Шахид Аббаси

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Шахид Хакан Аббаси большинством голосов избран новым главой правительства этой страны, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на спикера пакистанского парламента Сардара Айаза Садика.

Национальное собрание Пакистана поддержало его кандидатуру большинством голосов (221).

Ранее Аббаси занимал пост министра нефти и природных ресурсов.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф покинул пост главы правительства после того, как Верховный суд принял решение отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции.