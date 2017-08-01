С мемориала бывшего президента Индии убрали Библию и Коран

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индийские власти убрали бумажные версии Библии и Корана с мемориала бывшему президенту Абдулу Каламу после жалобы индуистской националистической партии. Об этом сообщает во вторник индийская газета Indian Express.

После установки памятного мемориала Каламу его родственники положили бумажные версии Библии и Корана рядом со священным для индусов текстом "Бхагавад-Гита", вырезанном из камня.

Однако вскоре индуистская националистическая партия направила жалобу в местную полицию.

"Я уважаю все эти книги. Но без разрешения размещать их на мемориал не следует. Необходимо что-то предпринять, чтобы этого снова не произошло", - приводит издание слова одного из представителей партии.

Экс-президент Индии Калам умер в 2015 году после сердечного приступа на 84-м году жизни. Он занимал должность президента страны с 2002 по 2007 год и сыграл ведущую роль в испытаниях ядерного оружия в Индии в 1998 году.