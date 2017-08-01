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Саудовская Аравия обнародовала планы развития туризма на побережье Красного моря

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия представила проект развития туризма на побережье Красного моря. Проект охватывает 34 тыс. кв. км и 50 островов, сообщает агентство Bloomberg.

Власти королевства хотят привлечь "обеспеченных путешественников со всех концов земного шара", говорится в официальном заявлении, поступившем в агентство.

Финансированием проекта займется суверенный фонд Саудовской Аравии. Реализация работ, как ожидается, будет начата в течение двух лет.

В настоящее время туристическая отрасль Саудовской Аравии практически полностью зависит от паломников, стремящихся посетить святые города мусульман - Мекку и Медину. Новый проект является частью масштабной программы диверсификации экономики Саудовской Аравии и снижения ее зависимости от нефти.

Эксперты отмечают, что успех будет во многом определяться правилами и нормами, которые Саудовская Аравия установит для новых курортов. "Если нельзя будет изменить ограничения в отношении алкоголя и дресс-кода, то туристический рынок просто исчезнет", - считает управляющий директор Teneo Intelligence Криспин Хоуз.

Пока смягчаются лишь ограничения в отношении развлекательных мероприятий: концертов, кинопоказов и танцевальных выступлений.

Теги: Саудовская Аравия
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