ВВС НАТО и Финляндии сопроводили три военных самолета РФ близ Эстонии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Истребители НАТО поднялись в воздух во вторник для сопровождения трех российских военных самолетов близ Эстонии, сообщает CNN со ссылкой на представителя альянса Дилана Уайта.

По его словам, в операции были задействованы два испанских самолета F-18, вылетевшие на перехват с авиабазы Амари в Эстонии. Кроме того, в воздух были подняты истребители не являющейся членом НАТО Финляндии.

По данным CNN, близ воздушного пространства Эстонии были замечены два истребителя-перехватчика ВКС РФ МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26. Американский телеканал подчеркивает, что этот полет российской авиации состоялся менее чем через сутки после визита в Эстонию вице-президента США Майка Пенса.

Позже во вторник в Минобороны РФ сообщили, что истребитель F-18 Североатлантического альянса сопровождал два российских истребителя МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявшие учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря.

"В ходе совершения полета истребитель F-18 НАТО в течение около одной минуты приблизился и сопровождал группу российских самолетов на безопасном расстоянии, после чего изменил курс и удалился в направлении воздушного пространства прибалтийского государства", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что "полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств".