МИД РФ раскритиковал слет ветеранов СС в Эстонии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Слет ветеранов эстонской 20-й дивизии "Ваффен-СС", который проходил в Синимяэ (Эстония), противоречит решению Совета ЕС по борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Важно подчеркнуть, что такие сборища противоречат духу решения Совета Европейского союза 2008/913/JHA от 28 ноября 2008 года по борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии средствами уголовного права, запрещающего подстрекательство к насилию или ненависти, если они проявляются в актах оправдания, отрицания или умаления тяжести преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, включая Холокост", - говорится в сообщении.

Особенно возмутительно, что столь активное прославление фашизма имеет место в стране, которая осуществляет ответственную миссию председательства в Совете ЕС, отмечается в сообщении.

"Вопреки неоднократным призывам к Таллину прекратить эту позорную практику там взят курс на сознательную популяризацию фашизма - распространяется соответствующая "патриотическая" литература, к участию в подобных шабашах привлекаются молодежные и даже детские организации", - подчеркивается в сообщении.