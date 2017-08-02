Осужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание в американской тюрьме "Форт-Дикс" российский летчик Константин Ярошенко обратился к редакции британской газеты The Guardian с предложением посетить место его заключения и провести объективное журналистское расследование, сообщил в среду газета "Известия ".

"Как полагает Ярошенко, это даст возможность изданию провести полноценное журналистское расследование и изложить все обстоятельства и детали его похищения. В своем 17-страничном письме в адрес редакции Ярошенко пишет, что эта идея пришла к нему после публикации в The Guardian статьи, где рассказывается его история без изложения его позиции и комментариев от первого лица", - говорится в материале.

Статья, о которой упоминает российский летчик в своем письме, была опубликована The Guardian 17 марта 2015 года. Ее автор Юджит Бхаттачарджи рассказывает о том, как на протяжении четырех лет в Либерии работали агенты США под прикрытием; в итоге им удалось выявить крупную сеть наркоторговцев, к списку которых причислили и Ярошенко.

"Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, моими адвокатами, властями и правоохранительными органами России и семьей, чтобы узнать и написать, кто такой в реальности есть и был Ярошенко, что с ним произошло, что с ним сделали DEA (Drug Enforcement Administration, Агентство наркоконтроля США) и NSA (спецслужба Либерии) и продолжают делать власти США", - пишет в британскую газету Ярошенко.

По данным "Известий", прочитать эту статью The Guardian осужденному американскими властями российскому летчику удалось лишь недавно, спустя два года после публикации. Как он сам отмечает, статья к нему "попала случайно несколько дней назад". Этим и объясняется тот факт, что его реакция последовала только сейчас, пишет издание.

"Я был бы рад, если бы вы или другой журналист The Guardian посетили меня в тюрьме, чтобы я мог все подробно рассказать. И если бы вы посетили мою семью в Ростове (я лично официально приглашаю, чтобы вы все лично посмотрели и разобрались) - моя дочь владеет английским языком, - пообщались с моей семьей и моими адвокатами в РФ, представителями министерства юстиции РФ, прокуратурой РФ, МИД РФ", - подчеркивает Ярошенко в своем послании британскому изданию.