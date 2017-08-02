В Лос-Анджелесе обстреляли здание генерального консульства КНР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Здание генерального консульства Китая в американском Лос-Анджелесе подверглось обстрелу, сообщила местная полиция.

По ее информации, неизвестный подъехал к зданию и открыл по нему огонь. Затем преступник вернулся в свой автомобиль и застрелился, где его тело обнаружили прибывшие полицейские.

Инцидент произошел рано утром, никто не пострадал. Зданию генконсульства причинен ущерб - на стенах многочисленные выбоины от пуль, разбиты окна. Всего, по сообщениям СМИ, было произведено 17 выстрелов.

Консульство обратилось в полицию с требованием усилить меры безопасности и обеспечить нормальную работу учреждения и его сотрудников.

Открывший стрельбу мужчина был китайцем по национальности примерно 60 лет, отмечают иностранные СМИ. Китайские СМИ, вместе с тем, не делают однозначных выводов о национальной принадлежности стрелка, ограничиваясь заявлениями, что он был "азиатской внешности".