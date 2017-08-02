По делу об убийстве сотрудников ДПС в Астрахани арестованы девять человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Девять человек арестованы по делу о пособничестве в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, сообщил агентству "Интерфакс" в среду адвокат одного из задержанных Мурад Велиханов.

"Восемь человек были представлены суду для продления ареста. Но арестованных, по моим данным, девять. Среди них жена одного из убитых (боевиков - ИФ). Все они не отрицают факта знакомства с нападавшими, но не признают вину в причастности к подготовке нападения", - сказал Велиханов.

Он уточнил, что все арестованные обвиняются по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

В следственном управлении СКР по региону агентству не прокомментировали эту информацию.

Как сообщалось, 4 апреля этого года на Автозаправочной улице в Ленинском районе Астрахани было совершено нападение на наряд экипажа ДПС в составе двух инспекторов. Стражи порядка скончались от полученных огнестрельных ранений, а нападавшие скрылись, захватив служебное оружие полицейских.

6 апреля эти же преступники напали на бойцов Росгвардии, три человека получили ранения различной степени тяжести. Позже нападавшие были установлены и ликвидированы.

По факту убийства и нападения было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов" (ст.317, 226 и 222 УК РФ).