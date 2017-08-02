СБУ заподозрила житомирского блогера в подготовке материалов по заказу спецслужб РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили блогеру из Житомирской области обвинения в подготовке и распространении материалов, расцененных спецслужбами как антиукраинские и изготовленных "по указанию российских кураторов".

Как сообщили в среду в пресс-центре СБУ, указания по тематике и содержании материалов журналист получал по почте или на мессенджер, иногда ему разрешалось самому выбирать тему. Гонорары за публикации ему платили через международные системы онлайн-расчетов.

По утверждению пресс-центра, подготовленные журналистом материалы публиковались на шести сайтах, которые администрировались из России и с неподконтрольных Киеву территорий Украины.

Как утверждают в СБУ, экспертизы текстов житомирского журналиста "показали их манипулятивное воздействие на сознание читателей и подстрекательство аудитории на совершение конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости Украинского государства".

Сотрудники спецслужбы провели обыски по месту жительства блогера, изъяли копии соглашений на подготовку статей, акты приема-передачи работ по обусловленным гонорарам и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

"Блогеру-журналисту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.2 ст.110, ч.2 ст.161 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжается досудебное следствие", - заявили в пресс-центре СБУ.