Еще двум венесуэльским судьями предоставили убежище от властей в резиденции посла Чили

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Венесуэле еще двум судьям, назначенным оппозиционной Национальной ассамблей (парламентом) страны, предоставлено убежище от властей в резиденции чилийского посла в Каракасе, сообщило в среду агентство Associated Press.

Согласно сообщению главы МИД Чили Херальдо Муньоса в твиттере, убежище в резиденции посла запросили судьи Беатрис Руис и Хосе Фернандо Нуньес.

Эти люди были в числе 33 судей, назначенных Национальной ассамблей Венесуэлы 21 июля, несмотря на возражения Верховного суда государства, поддерживающего высшее руководство страны. В Верховном суде незамедлительно заявили, что назначения являются неконституционными и в случае вступления в должность судьи будут считаться преступниками и предателями.

Ранее в резиденции чилийского посла в Каракасе получил убежище еще один судья.

В последние годы Венесуэлу охватил экономический кризис, сопровождающийся сильной инфляцией, безработицей и дефицитом товаров, в том числе и первой необходимости. Оппозиционеры обвиняют в экономических проблемах страны президента Николаса Мадуро. Они также утверждают, что он виновен в игнорировании законов, заключении политических оппонентов в тюрьмы и давлении на судебные органы.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в учредительное собрание, на которых, как сообщили в Национальном избирательном совете, проголосовали около 8 млн человек, или 41,5% избирателей. Учредительное собрание избирается с целью выработки изменений в конституцию станы по инициативе президента, оппозиция решительно выступает против.

Выборы состоялись на фоне многочисленных протестов, инициированных оппозиционными силами. Выборам предшествовали четыре месяца волнений и беспорядков, сопровождавших выступления оппозиции, которая призывает бойкотировать голосование. За это время погибли более 120 человек.

В свою очередь президент Венесуэлы назвал результаты "величайшим голосованием в поддержку революции".

Вместе с тем, ряд стран региона объявил, что не признает итоги голосования. США заявили, что продолжат принимать меры против венесуэльских властей.

31 июля Минфин США объявил о введении санкций в отношении Н.Мадуро. Под санкции попадают все активы Н.Мадуро, которые находятся или могут находиться на территориях под юрисдикцией США. Кроме того, американцам будет запрещено заключать любые сделки с Н.Мадуро.

При этом Вашингтон не стал вводить ограничительные меры против венесуэльского нефтяного сектора. Тем не менее, в США не исключают их введения в будущем.