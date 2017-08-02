Адвокаты Станислава Лисова обжалуют его экстрадицию из Испании в США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты россиянина Станислава Лисова, обвиняемого в кибермошенничестве, намерены обжаловать решение испанского суда о его экстрадиции в США, заявили "Интерфаксу" в среду в посольстве РФ в Испании.

"Посольство находится на связи с адвокатами Лисова, которые в настоящее время детально изучают решение суда. По их мнению, были нарушены права россиянина, что дает стороне защиты основания для обжалования данного судебного решения в случае его одобрения на заседании Национальной судебной палаты Испании ориентировочно в сентябре этого года", - сообщили в среду в посольстве.

В посольстве напомнили, что 31 июля с Центральный следственный суд №3 Мадрида принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции российского гражданина Лисова, обвиняемого в кибермошенничестве.

Лисова 13 января задержали в аэропорту Барселоны служащие Гражданской гвардии и спецназовцы в тот момент, когда он садился на самолет, летевший в Лион.