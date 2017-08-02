Шины, изделия из полиэтилена и оргтехнику запретят к захоронению на полигонах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением утвердило перечень отходов производства с полезными компонентами в составе, захоронение которых запрещается. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г. При этом на отдельные виды отходов, утвержденных документом, распоряжение будет распространяться с 1 января 2019 г. и с 1 января 2021 г.

В перечень, например, вошли ртутные и светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, бой ртутных термометров с остатками ртути, отходы упаковочного картона, автомобильные шины, камеры и покрышки пневматических шин, отходы полиэтиленовой пленки и изделий из нее, стеклянная тара, жесткие диски компьютеров.