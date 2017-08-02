В мире

Шины, изделия из полиэтилена и оргтехнику запретят к захоронению на полигонах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением утвердило перечень отходов производства с полезными компонентами в составе, захоронение которых запрещается. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г. При этом на отдельные виды отходов, утвержденных документом, распоряжение будет распространяться с 1 января 2019 г. и с 1 января 2021 г.

В перечень, например, вошли ртутные и светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, бой ртутных термометров с остатками ртути, отходы упаковочного картона, автомобильные шины, камеры и покрышки пневматических шин, отходы полиэтиленовой пленки и изделий из нее, стеклянная тара, жесткие диски компьютеров.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в СирииМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в Сирии
Агентство Reuters ранее сообщило, что в 2017 году в Сирии могли погибнуть около 40 военных РФПодробнее
Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в УзбекистанеВнук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане
Дочь первого президента Узбекистана находится под стражей по обвинениям, которые ее сын считает сфабрикованнымиПодробнее
Рогозин принял правительственное приглашение посетить МолдавиюРогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
Вице-премьер РФ заявил, что за срывом его недавней поездки в Кишинев стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии Влад ПлахотнюкПодробнее
Осужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистовОсужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистов
Ростовский пилот отбывает срок заключения в СШАПодробнее
Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФ
По словам госсекретаря США, лидер не в восторге от предложенного Сенатом законопроекта, но готов подписать егоПодробнее
Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФИспанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФ
В НАТО сообщили, что самолеты ВВС Испании по ошибке вошли в воздушное пространство Финляндии, когда передавали сопровождаемые ими два российских МиГ-31 и один Ан-26Подробнее
Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогуПод Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу
Для этого построят туннель протяженностью 12 кмПодробнее
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против РоссииПенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России
По словам вице-президента США, Вашингтон хотел бы отменить ограничения, но ждет выполнения Москвой взятых на себя обязательствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряВ РоссииВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ РоссииЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатораКультура"Евровидение" изменило регламент конкурса после недопуска СамойловойВ миреРогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию

Гульнара Каримова останется в тюрьме до суда

Сергей Бодров-младший станет символом XXV кинофестиваля "Окно в Европу"

Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в СирииАгентство Reuters ранее сообщило, что в 2017 году в Сирии могли погибнуть около 40 военных РФ Подробнее

Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане

Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в УзбекистанеДочь первого президента Узбекистана находится под стражей по обвинениям, которые ее сын считает сфабрикованными Подробнее

Коллекторов оштрафовали за полгода на 2,5 млн рублей по жалобам должников

У брянского поселка обезвредили более 80 минометных мин времен войны

Vega вывела на орбиты спутник-разведчик Италии и франко-израильский спутник ДЗЗ

В Иркутской области осталось найти последнего беглеца из спецшколы для трудных подростков

На Чернобыльской АЭС приступили к испытаниям хранилища отработанного ядерного топлива

Волонтера казанского штаба Навального арестовали на 15 суток за нарушения на митинге

В брянском городе с населением 19 тысяч установили первый светофор

Новые меры безопасности привели к огромным очередям в аэропортах Европы

В ДНР обвинили Киев в окончательном отказе от соблюдения перемирия

"Почта России" помогла ФСБ изъять крупную партию нелегальных стероидов

Корпорация МСП рассказала о тенденции к росту активности малого бизнеса

Смольный передал РПЦ 47 дачных соток в Комарово

Гулявшего по Петербургу лося проводили в дикую природу

Букмекеры оценили шансы "Зенита" и "Краснодара" на успех в ответных матчах ЛЕ

Шины, изделия из полиэтилена и оргтехнику запретят к захоронению на полигонах

Замоскворецкий суд начнет рассматривать дело против Улюкаева 8 августа

На Ямале найдены шесть убитых белых медведей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции