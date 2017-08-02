В ДНР обвинили Киев в окончательном отказе от соблюдения перемирия

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике заявили, что украинская сторона перестала придерживаться "хлебного перемирия".

"Можно констатировать, что украинская сторона окончательно перестала придерживаться режима перемирия на период уборки урожая и вернулась к практике ежедневных обстрелов территории республики",- сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин на брифинге в среду.

По его словам, на Донецком направлении Вооружённые силы Украины применяли танки, артиллерию, миномёты и стрелковое оружие.