Главные новости
В миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряВ РоссииВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях
В мире

Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане

Есть обновление от 13:52

Дочь первого президента Узбекистана находится под стражей по обвинениям, которые ее сын считает сфабрикованными

Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане
Гульнара Каримова
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Старший внук покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова обвинил генеральную прокуратуру страны в фабрикации уголовного дела против его матери Гульнары.

Как сообщил в интервью британской телерадиокомпании "Би-Би-Си" Ислам Каримов-младший, приписываемые его матери активы - в деле фигурирует сумма в $2 млрд - на самом деле ей не принадлежат, притом что многие люди, до сих пор находящиеся у власти в Узбекистане, имеют значительно большие состояния.

В миреДочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали по шести статьям УКДочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали по шести статьям УКЧитать подробнее

"Во-первых, все заявления против моей матери утрированы, во-вторых, многие заявления фальсифицированы", - сказал он.

Каримов-младший заявил, что его матери хотят приписать масштабные хищения, к которым имеют отношения их родственники и высокопоставленные лица во властных структурах республики.

По его словам, идет подготовка документов, свидетельствующих о коррупции в высших эшелонах власти Узбекистана. "Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти (в Узбекистане) - в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не 2 миллиарда, там 3-4 миллиарда и так далее. Но никто об этом не говорит", - сказал Каримов.

В октябре 2013 года против Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

Теги: Узбекистан, Гульнара Каримова
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в СирииМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в Сирии
Агентство Reuters ранее сообщило, что в 2017 году в Сирии могли погибнуть около 40 военных РФПодробнее
Рогозин принял правительственное приглашение посетить МолдавиюРогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
Вице-премьер РФ заявил, что за срывом его недавней поездки в Кишинев стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии Влад ПлахотнюкПодробнее
Осужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистовОсужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистов
Ростовский пилот отбывает срок заключения в СШАПодробнее
Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФ
По словам госсекретаря США, лидер не в восторге от предложенного Сенатом законопроекта, но готов подписать егоПодробнее
Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФИспанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФ
В НАТО сообщили, что самолеты ВВС Испании по ошибке вошли в воздушное пространство Финляндии, когда передавали сопровождаемые ими два российских МиГ-31 и один Ан-26Подробнее
Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогуПод Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу
Для этого построят туннель протяженностью 12 кмПодробнее
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против РоссииПенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России
По словам вице-президента США, Вашингтон хотел бы отменить ограничения, но ждет выполнения Москвой взятых на себя обязательствПодробнее
Китай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДРКитай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДР
Проект новой резолюции СБ ООН находится в процессе обсужденияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряВ РоссииВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ РоссииЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатораКультура"Евровидение" изменило регламент конкурса после недопуска СамойловойВ миреРогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию

Гульнара Каримова останется в тюрьме до суда

Сергей Бодров-младший станет символом XXV кинофестиваля "Окно в Европу"

Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в СирииАгентство Reuters ранее сообщило, что в 2017 году в Сирии могли погибнуть около 40 военных РФ Подробнее

Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане

Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в УзбекистанеДочь первого президента Узбекистана находится под стражей по обвинениям, которые ее сын считает сфабрикованными Подробнее

Коллекторов оштрафовали за полгода на 2,5 млн рублей по жалобам должников

У брянского поселка обезвредили более 80 минометных мин времен войны

Vega вывела на орбиты спутник-разведчик Италии и франко-израильский спутник ДЗЗ

В Иркутской области осталось найти последнего беглеца из спецшколы для трудных подростков

На Чернобыльской АЭС приступили к испытаниям хранилища отработанного ядерного топлива

Волонтера казанского штаба Навального арестовали на 15 суток за нарушения на митинге

В брянском городе с населением 19 тысяч установили первый светофор

Новые меры безопасности привели к огромным очередям в аэропортах Европы

В ДНР обвинили Киев в окончательном отказе от соблюдения перемирия

"Почта России" помогла ФСБ изъять крупную партию нелегальных стероидов

Корпорация МСП рассказала о тенденции к росту активности малого бизнеса

Смольный передал РПЦ 47 дачных соток в Комарово

Гулявшего по Петербургу лося проводили в дикую природу

Букмекеры оценили шансы "Зенита" и "Краснодара" на успех в ответных матчах ЛЕ

Шины, изделия из полиэтилена и оргтехнику запретят к захоронению на полигонах

Замоскворецкий суд начнет рассматривать дело против Улюкаева 8 августа

На Ямале найдены шесть убитых белых медведей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции