Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Старший внук покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова обвинил генеральную прокуратуру страны в фабрикации уголовного дела против его матери Гульнары.

Как сообщил в интервью британской телерадиокомпании "Би-Би-Си" Ислам Каримов-младший, приписываемые его матери активы - в деле фигурирует сумма в $2 млрд - на самом деле ей не принадлежат, притом что многие люди, до сих пор находящиеся у власти в Узбекистане, имеют значительно большие состояния.

"Во-первых, все заявления против моей матери утрированы, во-вторых, многие заявления фальсифицированы", - сказал он.

Каримов-младший заявил, что его матери хотят приписать масштабные хищения, к которым имеют отношения их родственники и высокопоставленные лица во властных структурах республики.

По его словам, идет подготовка документов, свидетельствующих о коррупции в высших эшелонах власти Узбекистана. "Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти (в Узбекистане) - в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не 2 миллиарда, там 3-4 миллиарда и так далее. Но никто об этом не говорит", - сказал Каримов.

В октябре 2013 года против Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.