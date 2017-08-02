Гульнара Каримова останется в тюрьме до суда

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Решением суда одного из районов Ташкента старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова на стадии досудебного производства помещена в тюремное заключение, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.

Когда было принято это решение, он не уточнил.

В октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на болеечем $1,5 млрд.