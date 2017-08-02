В Туве возбудили дело после гибели подростка от падения столба линии электропередачи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Власти Тувы до конца месяца должны обследовать состояние всех столбов линий электропередачи после гибели 12-летнего подростка в результате падения ЛЭП, сообщает в среду пресс-центр правительства республики.

"Расследуется уголовное дело по факту гибели мальчика в Барун-Хемчикском районе. 28 июля житель села Эрги-Барлык ехал на велосипеде. В это время на него обрушился столб линии электропередачи. В результате ребенок скончался в медицинском учреждении. (...) В месячный срок на территории Тувы должны быть обследованы опоры линий электропередачи на предмет их безопасности для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Также поручено ускорить оформление данных опор в эксплуатацию АО "Тываэнерго" в рамках концессионного соглашения.

Дано поручение оказать помощь в организации похорон мальчика, погибшего в результате несчастного случая. В его семье четверых детей воспитывал один отец, мать давно погибла.