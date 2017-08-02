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Трое россиян пострадали в результате вооруженного ограбления в Абхазии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Трое россиян пострадали в результате вооруженного нападения в Абхазии.

Злоумышленники проникли в дом семьи из России в селе Хипста Гудаутского района и потребовали отдать все имеющиеся ценности, сообщили абхазские СМИ.

По их данным, на семью, переехавшую в мае в Абхазию, в поселок Белая речка из Санкт-Петербурга, 31 июля совершили нападение трое вооруженных мужчин в масках и потребовали отдать деньги, накопленные на ремонт дома.

Как рассказали сами пострадавшие, двое грабителей были с автоматами, один с пистолетом. Угрожая оружием, бандиты стали требовать деньги, женщине - Валентине Быковец обожгли тело утюгом, ее мужа Анатолия Иванова ударили утюгом по голове, нанесли удар прикладом двоюродному брату женщины, приехавшему погостить к супругам.

После того, как пострадавшие рассказали, где лежали отложенные на ремонт сбережения, злоумышленники, взяв деньги и автомобиль, принадлежавший хозяевам дома, скрылись. Позже автомобиль был найден сотрудниками милиции в одном из сел Гудаутского района.

Пострадавшая во время нападения грабителей хозяйка дома госпитализирована в Гудаутскую районную больницу.

По данным МВД Абхазии, нападение имело место, но подробности пока не сообщаются.

Теги: Абхазия
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