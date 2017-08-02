Суд в Германии разрешил местным властям запрещать пастафарианам рекламировать мессы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суд в ФРГ постановил, что региональные власти имеют право препятствовать Церкви летающего макаронного монстра (пастафарианам - ИФ) рекламировать "макаронные мессы" у въезда в Темплин (земля Бранденбург), сообщило в среду агентство АР.

По его информации, это обычная практика в Германии, когда у въезда в город размещены таблички с информацией о том, что вблизи есть католический или лютеранский храм, а также информация о предстоящих богослужениях.

Такую табличку хотели разместить представители Церкви летающего макаронного монстра в годе Темплин к северо-востоку от Берлина.

Пастафарианство или Церковь летающего макаронного монстра - пародийная религия, основанная выпускником Университета штата Орегон физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас, требовавшего ввести в школьный курс концепцию "Разумного замысла" как альтернативу эволюционному учению.

В открытом письме на своём сайте Хендерсон возвестил о вере в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели - летающего макаронного монстра, и призвал к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями, используя аргумент "редукцио ад абсурдум" - доведения до абсурда.