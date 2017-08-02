Семья виновника ДТП с 18 жертвами в Подмосковье попросила его помиловать

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Семья осужденного в России и переданного в Армению Грачья Арутюняна обратилась к президенту Армении Сержу Саргсяну с просьбой о помиловании, сообщили родственники Арутюняна.

По их словам, ответ пока не получен.

Арутюнян был приговорен российским судом к лишению свободы на срок 6 лет 9 месяцев.

Водитель грузовика в июле 2013 года стал виновником автомобильной аварии в Троицком районе близ Подольска, в результате которой погибли 18 человек, и более 60 человек получили травмы разной степени тяжести.

В конце июля 2017 года Арутюнян был экстрадирован в Армению для продолжения отбывания наказания.