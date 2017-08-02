В мире ДТП под Подольском

Семья виновника ДТП с 18 жертвами в Подмосковье попросила его помиловать

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Семья осужденного в России и переданного в Армению Грачья Арутюняна обратилась к президенту Армении Сержу Саргсяну с просьбой о помиловании, сообщили родственники Арутюняна.

По их словам, ответ пока не получен.

Арутюнян был приговорен российским судом к лишению свободы на срок 6 лет 9 месяцев.

Водитель грузовика в июле 2013 года стал виновником автомобильной аварии в Троицком районе близ Подольска, в результате которой погибли 18 человек, и более 60 человек получили травмы разной степени тяжести.

В конце июля 2017 года Арутюнян был экстрадирован в Армению для продолжения отбывания наказания.

ДТП на территории "новой Москвы"

12 фотографий
Крупное ДТП на территории новой Москвы.Крупное ДТП на территории новой Москвы.Пострадавших в крупном ДТП рейсового автобуса доставляют в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.Спасательные службы работают на месте столкновения рейсового автобуса, который следовал из Подольска в Курилово, с КАМАЗом, который перевозил щебень. Крупное ДТП в Троицком административном округе Москвы привело к многочисленным жертвам.Врио мэра Москвы Сергей Собянин (второй справа) во время посещения пострадавших в крупном ДТП рейсового автобуса в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Третий справа - и. о. руководителя столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов.Вертолет доставляет пострадавших в крупном ДТП рейсового автобуса в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Пострадавших посетил врио мэра Москвы Сергей Собянин.
Крупное ДТП на территории новой Москвы.
Теги: Армения
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Президент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-гратаПрезидент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-грата
По словам Игоря Додона, это "медвежья услуга" молдавскому народуПодробнее
Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях
Сообщается, что к документу прилагается отдельное заявление, в котором президент США выражает свое беспокойство в связи с законопроектомПодробнее
Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войнуПольша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну
Польские политики считают, что в 1950-е годы Варшава отказалась от финансовых претензий под нажимом СССР, а значит, то решение силы не имеетПодробнее
Источник узнал о планах Молдавии объявить Рогозина "нежелательной персоной"Источник узнал о планах Молдавии объявить Рогозина "нежелательной персоной"
По информации собеседника "Интерфакса", молдавское правительство намерено запретить российскому вице-премьеру въезд в странуПодробнее
Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в СирииМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в Сирии
Агентство Reuters ранее сообщило, что в 2017 году в Сирии могли погибнуть около 40 военных РФПодробнее
Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в УзбекистанеВнук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане
Дочь первого президента Узбекистана находится под стражей по обвинениям, которые ее сын считает сфабрикованнымиПодробнее
Рогозин принял правительственное приглашение посетить МолдавиюРогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
Вице-премьер РФ заявил, что за срывом его недавней поездки в Кишинев стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии Влад ПлахотнюкПодробнее
Осужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистовОсужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистов
Ростовский пилот отбывает срок заключения в СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхВ РоссииМолдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоВ РоссииРосгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"В миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября

Кадыров предрек раскол между США и союзниками из-за санкций против России

На капитана возбудили дело после перевозки пьяным пассажиров с Соловков на материк

Семья виновника ДТП с 18 жертвами в Подмосковье попросила его помиловать

Московское "Динамо" арендовало футболиста "Зенита" Цаллагова

"Динамо" напомнило о наложенном на него запрете на регистрацию новых игроков, но пообещало скоро закрыть этот "технический вопрос" Подробнее

СМИ узнали о негативной реакции Тиллерсона на выделение $80 млн на борьбу с РФ и ИГ

ЦСКА - АЕК. Онлайн

ЦСКА - АЕК. ОнлайнВ Москве проходит ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между российским футбольным клубом ЦСКА и греческой командой АЕК Подробнее

В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали россияне

Названы стартовые составы ЦСКА и АЕКа

Временную пирамиду Голода откроют в Подмосковье 4 августа

Трамп указал на изъяны в законе об антироссийских санкциях

В Госдуме прокомментировали подписание Трампом новых антироссийских санкций

Синоптики предупредили о приближении к Москве грозы

Президент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-грата

Президент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-гратаПо словам Игоря Додона, это "медвежья услуга" молдавскому народу Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции