В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиян

По данным абхазских властей, на момент взрыва российские туристы находились на сероводородном источнике

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 граждан России, сообщили в посольстве РФ в Сухуме.

"По предварительным данным минздрава Республики Абхазия, среди 27 пострадавших - 19 россиян", - сказал "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Турал Джавадов.

"Обстоятельства инцидента выясняются, посольство продолжает следить за ситуацией вокруг этого происшествия", - добавил он.

В пресс-службе министерства здравоохранения Абхазии сообщили, что российские отдыхающие получили осколочные ранения. На момент взрыва они принимали ванны на сероводородном источнике, расположенном недалеко от места происшествия.

Отмечается, что у большинства пострадавших от взрыва в Абхазии нет тяжелых ранений.

"Большинство доставленных в Гудаутскую больницу российские туристы, у них нет серьезных ранений от осколков снарядов, они получили травмы от удара камней от взрывной волны", - сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Рустам Зантария.

По его словам, у доставленных в больницу Нового Афона девятерых граждан диагностированы легкие ранения, после оказания медицинской помощи они были отпущены.

Еще четверо пострадавших поступили в республиканскую больницу Сухума. По словам Зантария, "их жизни ничто не угрожает".

Командованием российской военной базы в Абхазии организовано взаимодействие с военным ведомством республики для ликвидации последствий кризисной ситуации и оказания помощи пострадавшим.