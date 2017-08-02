В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиян

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 граждан России, сообщили в посольстве РФ в Сухуме.
"По предварительным данным минздрава Республики Абхазия, среди 27 пострадавших - 19 россиян", - сказал "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Турал Джавадов.
"Обстоятельства инцидента выясняются, посольство продолжает следить за ситуацией вокруг этого происшествия", - добавил он.
В пресс-службе министерства здравоохранения Абхазии сообщили, что российские отдыхающие получили осколочные ранения. На момент взрыва они принимали ванны на сероводородном источнике, расположенном недалеко от места происшествия.
Отмечается, что у большинства пострадавших от взрыва в Абхазии нет тяжелых ранений.
"Большинство доставленных в Гудаутскую больницу российские туристы, у них нет серьезных ранений от осколков снарядов, они получили травмы от удара камней от взрывной волны", - сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Рустам Зантария.
По его словам, у доставленных в больницу Нового Афона девятерых граждан диагностированы легкие ранения, после оказания медицинской помощи они были отпущены.
Еще четверо пострадавших поступили в республиканскую больницу Сухума. По словам Зантария, "их жизни ничто не угрожает".
Командованием российской военной базы в Абхазии организовано взаимодействие с военным ведомством республики для ликвидации последствий кризисной ситуации и оказания помощи пострадавшим.