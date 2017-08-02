В ЕС отказались признавать учредительное собрание Венесуэлы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз и его государства-члены глубоко сожалеют о решении венесуэльских властей по выборам учредительного собрания 30 июля, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Выборы учредительного собрания надолго усугубили кризис в Венесуэле. Это может подорвать другие законные институты, предусмотренные конституцией, такие как Национальное собрание. Обстоятельства, при которых проводились выборы, вызывают дополнительные сомнения в способности учредительного собрания эффективно представлять все компоненты венесуэльского населения", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

По мнению Могерини, это может привести к "использованию власти без контроля". Кроме того, указывает она, "юридические полномочия учредительного собрания неясны".

"Поэтому Европейский Союз и его государства-члены не могут признать учредительное собрание, поскольку они обеспокоены относительно его реальной репрезентативности и легитимности и призывают правительство президента Николаса Мадуро принять срочные меры для изменения хода событий. В частности, следует приостановить практическое водворение учредительного собрания, и должны быть четко признаны полномочия всех институтов, предусмотренных конституцией", - подчеркнула Могерини.

Кроме того, считает она, необходимы дальнейшие меры укрепления доверия, такие как освобождение всех находящихся под стражей политических оппонентов режима. В связи с этим ЕС и его государства-члены глубоко обеспокоены известием о том, что оппозиционеры Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма были изъяты из-под домашнего ареста, и попросили разъяснений относительно их местонахождения.

Европейский союз и его государства-члены призывают всех участников политического процесса выполнять свои соответствующие обязанности и вести переговоры о будущем, "которые, чтобы быть успешными, нуждаются в компромиссе и гарантиях". Необходимо также полное уважение конституционных прав всех законных государственных институтов, особенно Национального собрания, а также Верховного суда и генеральной прокуратуры.

ЕС и государства-члены призвали все стороны воздерживаться от насилия, а власти - обеспечить полное уважение всех прав человека.

"Европейский союз готов помочь по всем вопросам, которые могут облегчить повседневное положение венесуэльского народа", - отмечается в заявлении Могерини, сделанном от имени Евросоюза.

"Европейский союз и его государства-члены готовы постепенно активизировать свою реакцию, если демократические принципы будут еще больше подрываться, а конституция Венесуэлы не будет соблюдаться", - предупреждают в Брюсселе.