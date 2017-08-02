Взрывы на складах боеприпасов в Абхазии прекратились

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Взрывы на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии прекратились. Об этом заявил "Интерфаксу" глава МВД Абхазии Аслан Кобахия.

"На данный момент (20:00 по Москве), взрывы прекратились", - сказал он.

"Пострадавшие доставляются в больницы Сухума и Гудауты. Могу твердо сказать, что их жизни ничего не угрожает", - подчеркнул он. По его словам, среди раненых есть россияне. "Слава богу, все ранения легкие", - заявил Кобахия.

В свою очередь в Минздраве Абхазии сообщили, что туристы, по предварительным данным, получили осколочные ранения.

В посольстве РФ в Сухуме уточнили, что при взрыве на складе боеприпасов пострадали 19 граждан РФ. "По предварительным данным Минздрава Республики Абхазия, среди 27 пострадавших - 19 россиян", - сказал пресс-атташе дипмиссии Турал Джавадов.

"Обстоятельства инцидента выясняются, посольство продолжает следить за ситуацией вокруг этого происшествия", - добавил он.