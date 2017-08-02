Экстремисты начали покидать приграничный район Ливана по соглашению с "Хезболлой"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сирийские экстремисты вместе с семьями начали покидать в среду приграничный район в Ливане и направляются в удерживаемые оппозицией районы Сирии в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного с ливанской группировкой "Хезболла", сообщает телеканал Al-Manar.

Согласно данным этого ливанского телеканала, в общей сложности, район Джуруд-Арсал в Ливане покинут около 7 тыс. человек, причем около тысячи из них - бойцы группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ). Этих людей на автобусах доставят в сирийскую провинцию Идлиб.

В последние недели бойцы "Хезболлы" проводила масштабную операцию против экстремистов в Джуруд-Арсале. Ливанская армия в боях практически не участвовала и ограничилась лишь тем, что заняла оборону в близ этого района. На прошлой неделе "Хезболле" удалось установить контроль над наибольшей частью Джуруд-Арсала, после чего экстремисты согласились заключить соглашение о прекращении огня и покинуть территорию Ливана. В рамках сделки, среди прочего, стороны обменялись пленными.

Ожидается, что в дальнейшем "Хезболла" и ливанская армия приступят к операции против находящихся на территории Ливана сторонников террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).