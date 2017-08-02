В мире

Экстремисты начали покидать приграничный район Ливана по соглашению с "Хезболлой"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сирийские экстремисты вместе с семьями начали покидать в среду приграничный район в Ливане и направляются в удерживаемые оппозицией районы Сирии в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного с ливанской группировкой "Хезболла", сообщает телеканал Al-Manar.

Согласно данным этого ливанского телеканала, в общей сложности, район Джуруд-Арсал в Ливане покинут около 7 тыс. человек, причем около тысячи из них - бойцы группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ). Этих людей на автобусах доставят в сирийскую провинцию Идлиб.

В последние недели бойцы "Хезболлы" проводила масштабную операцию против экстремистов в Джуруд-Арсале. Ливанская армия в боях практически не участвовала и ограничилась лишь тем, что заняла оборону в близ этого района. На прошлой неделе "Хезболле" удалось установить контроль над наибольшей частью Джуруд-Арсала, после чего экстремисты согласились заключить соглашение о прекращении огня и покинуть территорию Ливана. В рамках сделки, среди прочего, стороны обменялись пленными.

Ожидается, что в дальнейшем "Хезболла" и ливанская армия приступят к операции против находящихся на территории Ливана сторонников террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Теги: Ливан, Сирия, Хезболла
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиянВ результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиян
По данным абхазских властей, на момент взрыва российские туристы находились на сероводородном источникеПодробнее
Президент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-гратаПрезидент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-грата
По словам Игоря Додона, это "медвежья услуга" молдавскому народуПодробнее
Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях
Сообщается, что к документу прилагается отдельное заявление, в котором президент США выражает свое беспокойство в связи с законопроектомПодробнее
Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войнуПольша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну
Польские политики считают, что в 1950-е годы Варшава отказалась от финансовых претензий под нажимом СССР, а значит, то решение силы не имеетПодробнее
Молдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМолдавия объявила Рогозина персоной нон грата
Причиной, как заявили в Кишиневе, стали "порочащие" заявления Рогозина о МолдавииПодробнее
Источник узнал о планах Молдавии объявить Рогозина "нежелательной персоной"Источник узнал о планах Молдавии объявить Рогозина "нежелательной персоной"
По информации собеседника "Интерфакса", молдавское правительство намерено запретить российскому вице-премьеру въезд в странуПодробнее
Минобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в СирииМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях российских военных в Сирии
Агентство Reuters ранее сообщило, что в 2017 году в Сирии могли погибнуть около 40 военных РФПодробнее
Внук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в УзбекистанеВнук Каримова пригрозил обнародовать данные о коррупции в Узбекистане
Дочь первого президента Узбекистана находится под стражей по обвинениям, которые ее сын считает сфабрикованнымиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхВ миреВ результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиянСпортЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионовВ миреМолдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября

Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде

Шарапова снялась с турнира в СтэнфордеРоссиянка посетовала на боли в левом предплечье, преследовавшие ее в матче первого круга, игра второго раунда с украинкой Цуренко не состоится Подробнее

В МИД РФ назвали опасным санкционный закон США

В Москве сохраняют за собой право на контрмеры Подробнее

Луческу возглавил сборную Турции

Луческу возглавил сборную ТурцииКонтракт с экс-наставником петербургского "Зенита" подписан по схеме "2+1" Подробнее

ЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионовСостоявшийся в Москве ответный матч завершился победой армейцев с минимальным счетом Подробнее

Медведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войну

Медведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуПо мнению премьера, санкционный режим будет жестче закона Джексона - Вэника и продлится десятилетия Подробнее

Из ЦУМа эвакуировали 1,5 тыс. человек

Экстремисты начали покидать приграничный район Ливана по соглашению с "Хезболлой"

Возбуждено дело после проверки психоневрологического интерната в Брянской области

Дебошир из Средней Азии ранил ножом в Самаре двоих полицейских и скрылся

Юнкер пообещал защитить европейские компании от антироссийских санкций США

Самолет Cessna сбил насмерть двух человек на пляже в Португалии

Фотохроника 2 августа

Фотохроника 2 августа6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции